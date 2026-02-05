"Дети делают лучше": глава Белгородской области раскритиковал дипфейки со своим "участием"

Губернатор Белгородской области опубликовал два дипфейка в своем Telegram-канале – со своим же изображением. На одном поддельном видео он, якобы, рассуждает о снижении числа ударов ВСУ по Белгороду; на втором – сообщает белгородцам, что просил власти договориться на переговорах в Абу-Даби о локальном прекращении обстрелов Белгорода.

"Оказывается, "Центры креативных индустрий" есть и на Украине. Размещаю два, судя по всему, их продукта. Но мне кажется, даже наши дети из начальной школы делают лучше, занимательнее, забавнее и более захватывающе", - написал губернатор.

"А если серьезно, то агрессия врага и желание раскачать ситуацию растут. Будьте внимательны и осторожны. Доверяйте только проверенным источникам информации", - добавил Гладков.