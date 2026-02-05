Ритейл и производители продуктов просят запретить торговлю продовольствием на маркетплейсах в текущем виде

Ритейлеры и производители продуктов обратились в правительство России с просьбой сравнять маркетплейсы в условиях продажи продуктов с обычной розницей, чтобы на платформы действовали те же обязательства и ограничения, что и на обычные магазины, пишут "Ведомости".

Предложения у ритейла такие: на маркетплейсы надо распространить нормы закона о торговле при продаже продовольствия. В том числе запретить продажу по комиссионной модели: платформа не выкупает продукты у производителей или поставщиков, тогда как супермаркеты сначала выкупают, а потом уже перепродают сами.

Также предлагается запретить маркетплейсам демпинговать с помощью скидок (и повышения комиссий для продавцов). Авторы обращения пишут, что в прошлом году к Wildberries, якобы, комиссия выросла до 38%, у Ozon – до 44%.

Кроме того, ритейл и производители просят усилить контроль за оборотом контрафакта и фальсификата на маркетплейсах.

"Данная практика является демпингом для захвата рынка потребительских товаров: спрос перетекает в онлайн, малый и средний офлайн-бизнес закрывается, у селлеров растет финансовая нагрузка, а отсутствие контроля над ценой лишает их возможности управлять маркетинговой стратегией и брендом. В долгосрочной перспективе это ведет к монополизации рынка, усилению давления на поставщиков при определении цен на товары, зависимости потребителей от платформ и последующему росту цен", - заключают представители ритейла и пищевой промышленности.