Пожар на АЗС в Сургутском районе ликвидирован

Пожар на автозаправке в Сургутском районе ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Пожар вспыхнул сегодня, в поселке Солнечный. Загорелся бензовоз.

Пострадали два человека, их доставили в ожоговый центр сургутской городской клинической больницы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ситуация под контролем. В настоящее время следственные органы и прокуратура проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Прокуратурой Сургутского района организована проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности на месте происшествия для установления причин возгорания и определения степени ответственности виновных лиц. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.