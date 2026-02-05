Ставила на гречку и привязывала к кровати. Жительницу Кушвы отправили в СИЗО за истязание 7-летнего сына

В Кушве избрали меру пресечения матери, истязавшей своего семилетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По версии органов предварительного расследования, Марина Е. систематически избивала своего ребенка, ставила коленями на сухую гречку, надолго привязывала за ногу к кровати, наносила удары ремнем и шнуром от зарядки телефона и даже на длительное время запирала раздетым на балконе в мороз.

Преступления совершались в период с июня 2025 по январь 2026 года. Матери предъявили обвинение по п. "г" ч.2 ст.117 УК РФ. По решению Кушвинского городского суда, Марина Е. отправлена в СИЗО, где пробудет по 1 апреля текущего года.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.