Додон дал оценку работе правительства Молдавии

Бывший руководитель Молдавии Игорь Додон дал оценку работе правительства премьера Александра Мунтяну.

"Коротко о деятельности правительства Мунтяну: "Садитесь, двойка"", - написал Додон в своём telegram-канале.

По его мнению, ни в одной ключевой сфере нет ощутимых результатов. В энергетике, в социальной политике – хаос, в экономике – стагнация и отсутствие реальных сдвигов.

"В ближайшее время парламенту предстоит дать этому кабинету министров политическую оценку – через вотум недоверия", - написал Додон.