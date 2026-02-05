В России протестировано отечественное экологичное авиационное топливо

В России началась программа лабораторных исследований и стендовых испытаний первого российского авиационного SAF-топлива. Оно создано на основе переработанного фритюрного масла.

Топливо протестировали на стендовом реактивном двигателе. Программа испытаний, которая имитировала режимы взлета, крейсерского полета и захода на посадку, подтвердила эффективную работу оборудования и снижение экологического воздействия.

Новый экологичный продукт поможет снизить воздействие воздушного транспорта на атмосферу. Рецептура авиационного топлива с низким углеродным следом разработана специалистами "Газпром нефти" в Центре промышленных инноваций в Санкт-Петербурге. В основе технологии – синтез из возобновляемого органического сырья: отработанного фритюрного масла и животных жиров, сообщает пресс-служба нефтегазовой организации.

SAF (sustainable aviation fuel) – авиационное топливо с низким углеродным следом, произведённое на основе сложных эфиров и жирных кислот. Применение SAF позволяет сократить до 80% выбросы парниковых газов при авиаперевозках.