Футболист Фёдор Чалов прокомментировал свой переход в турецкий "Кайсериспор"

Российский футболист Фёдор Чалов прокомментировал свой переход в турецкий "Кайсериспор".

Нападающий сборной России отметил, что готов к новому вызову, а также поблагодарил новый клуб за доверие.

"Благодарен за возможность продолжать делать то, что люблю, рад быть частью коллектива и вносить свой вклад", — написал Чалов в своём telegram-канале.

Чалову 27 лет. Он известен по выступлениям за московский ЦСКА. Также он играл за швейцарский "Базель", а с 2024 года выступал за греческий "ПАОК". В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 22 матчах, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость футболиста в 5,5 млн евро.

"Кайсериспор" в данный момент занимает предпоследнее, 17 место, в высшем дивизионе чемпионата Турции.