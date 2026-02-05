Детей пропавших без вести бойцов будут уведомлять об этом в течение нескольких дней

В случае попадания в плен или пропажи без вести бойца командир воинской части или соединения должен в течение суток уведомить об этом военкомат по месту жительства детей военнослужащего. А затем в течение трех дней об этом должно быть сообщено детям или их законным представителям. Такой приказ издало Минобороны. Он определяет порядок назначения и осуществления в ВС РФ ежемесячной социальной выплаты детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести.

Выплата устанавливается со дня, указанного в приказе командира, но не ранее 1 декабря 2024 года. Сумму рассчитывают за все время нахождения в плену либо безвестного отсутствия на основании прожиточного минимума на детей в регионе.

Для назначения социальной выплаты нужно подать заявление на имя командира части. На принятие решения о назначении выплаты командиру отводится пять рабочих дней с даты поступления обращения. Сообщить заявителям о результате рассмотрения нужно не позднее двух рабочих дней со дня подписания приказа о назначении или отказе в выплате. В последнем случае следует указать причины со ссылками на конкретные нормы законодательства. В случае выплаты приказ должен содержать дату, с которой она назначается. Совершеннолетнему ребенку деньги перечислят на его банковский счет. Если ребенок несовершеннолетний, то на его именной счет или на отдельный счет, открытый его законным представителем.

Указ №1110 о назначении выплат детям пропавших без вести бойцов президент РФ Владимир Путин подписал 26 декабря 2024 года.



