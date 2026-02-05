05 Февраля 2026
Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО
Спорт Свердловская область
Фото: Антон Михайлов

В Екатеринбург для Музея уникальных спортивных авто прибыли три редких гиперкара

В Екатеринбурге пополнилась коллекция будущего Музея уникальных спортивных автомобилей, который создает Русская медная компания. Туда вошли три редких гиперкара.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, это один из самых быстрых автомобилей в мире Hennessey Venom F5 Evolution, британский спорткар McLaren Senna, а также американский гиперкар Czinger 21C. Увидеть новые экспонаты коллекции горожане могут уже сейчас. Две машины – McLaren Senna и Czinger 21C – уже стоят в фойе Падел-арены РМК. А гиперкар Hennessey Venom F5 Evolution выставлен в фитнес-центре RCC Gym в спортивном квартале "Архангел Михаил".

Гиперкары считаются вершиной автомобилестроения. Это класс малосерийных или и вовсе эксклюзивных дорожных машин с экстремальными характеристиками. Они отличаются мощностью свыше 1 000 лошадиных сил и скоростью более 350-400 км/ч. Именно такие редкие авто и станут частью коллекции будущего Музея уникальных спортивных автомобилей Екатеринбурга.

Гиперкар Hennessey Venom F5 Evolution(2026)|Фото: Антон Михайлов

Все машины обладают своими неповторимыми характеристиками. Так, Hennessey Venom F5 Evolution представляет собой доработанную версию Venom F5/Revolution с радикально усиленным мотором и доработанным шасси.

Гиперкар Hennessey Venom F5 Evolution(2026)|Фото: Антон Михайлов

Машина отличается большей мощностью, адаптивной подвеской и улучшенной аэродинамикой. Это один из немногих автомобилей в мире с мощностью 2 000 лошадиных сил, который имеет возможность ездить по дорогам общего пользования.

Гиперкар Hennessey Venom F5 Evolution(2026)|Фото: Антон Михайлов

Авто развивает скорость 322 км/ч за 10,3 секунды, что относится к области рекордных показателей для двигателя внутреннего сгорания гиперкара. Аэродинамика переработана при участии специалиста по "Формуле-1" и IndyCar Марка Хэндфорда для стабильности при скорости свыше 482 км/ч. Все изменения направлены на увеличение механического сцепления, остроты поворота и устойчивости на порогах потенциальных рекордов скорости.

Британский спорткар McLaren Senna(2026)|Фото: Антон Михайлов

McLaren Senna – это предельно трек‑ориентированный спорткар, допущенный к дорогам общего пользования. Он назван в честь Айртона Сенны, трехкратного чемпиона F1, выступавшего за McLaren в конце 1980‑х – начале 1990‑х годов. Машина создана как гоночный автомобиль для дорог: минимум комфорта, максимум прижимной силы, жесткости и связи с трассой. Это ограниченная серия – порядка 500 экземпляров, что подчеркивает статус коллекционного трек‑инструмента.

Британский спорткар McLaren Senna(2026)|Фото: Антон Михайлов

Среднемоторная компоновка, карбоновый монокок и углепластиковые панели делают автомобиль одним из самых легких дорожных McLaren. На гонках машина буквально приседает, увеличивая прижимную силу и снижая крен. Авто набирает скорость от 0 до 100 км/ч всего за 2,8 секунды. А максимальная скорость достигает 340 км/ч.

Американский гиперкар Czinger 21C(2026)|Фото: Антон Михайлов

Еще один уникальный представитель гиперкаров – Czinger 21C. Это малосерийный гибридный гиперкар из Калифорнии с экстремальной аэродинамикой. Его тираж ограничен всего несколькими десятками экземпляров по всему миру.

Это одно из немногих авто, детали которого частично изготовлены с применением 3D‑печати и ИИ‑оптимизации структуры (алюминий, титан, углепластик), что позволило сильно снизить массу. Машина разгоняется до 100 км/ч за 1,9 секунды, а за 8,5 секунд достигает 300 км/ч. Максимальная скорость гиперкара составляет 352 км/ч.

Американский гиперкар Czinger 21C(2026)|Фото: Антон Михайлов

Новые авто заменят на своих позициях не менее редкие гиперкары Mercedes-AMG ONE, полноценный трековый болид Porsche 911 GT3 RS и лимитированный шведский спорткар Koenigsegg Jesko.

Теги: гиперкары, музей, автомобили, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

