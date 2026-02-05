05 Февраля 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ФАС призвали пресечь дискриминацию российских производителей на маркетплейсах 

Федеральную антимонопольную службу призвали проверить законность комиссий, устанавливаемых маркетплейсами для российских и импортных производителей и принять соответствующие меры для устранения выявленных перекосов и защиты отечественных компаний. С обращением выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
По мнению депутата Госдумы, предоставление иностранным компаниям подобных преимуществ, при сохранении полной нагрузки на отечественных производителей, создает дискриминационные условия и противоречит принципам добросовестной конкуренции.

К слову, ситуация обсуждалась на минувшей неделе на парламентских слушаниях по проблемам легкой промышленности, которые проходили в Госдуме. Отмечалось, что маркетплейсам принципиально важно не просто предоставлять производителям современную площадку для продаж и доступ к миллионам покупателей по всем странам присутствия, а системно участвовать в развитии российской промышленности.

В настоящее же время ситуация скорее обратная. Как мы уже писали, еще в ноябре текстильщики из Ивановской области обратились к основательнице Wildberries Татьяне Ким и указали, что условия для отечественных и китайских продавцов неравны, и комиссии и требования к инвестициям отличаются существенно и далеко не в пользу отечественного производителя, несмотря на наличие у WB программы поддержки легкой промышленности.

Сегодня ситуацию с комиссиями на маркетплейсах для telegram-канала "МЭФ. Экономика для людей" прокомментировал Дмитрий Стаценко, бизнесмен из города Иваново, один из авторов того самого обращения к Татьяне Ким. Он вспоминает, что в октябре, после повышения комиссии, увеличились цены для потребителя, а объемы компании упали с 2,5 млн рублей до 1 млн в неделю, рентабельность снизилась до 5%. Это и стало триггером для обращения к Ким.

На вопрос о том, как сейчас нужно изменить работу маркетплейсов, чтобы производители стремились производить в России, а не организовывать производства в Азии, он ответил так:

"Необходимо снизить комиссию для производителей, потому что сейчас базовая ставка — от 30 до 50%, что сильно давит на экономику производства. Для сравнения, в странах вроде Кыргызстана налоговая нагрузка очень низкая — с оборота платят 0,25%. Если комиссия для российских производителей будет 15% и будет налажена логистика, это будет выгодно для экономики и легкой промышленности страны".

Теги: маркетплейс, Леонид Слуцкий, Московский экономический форум


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

