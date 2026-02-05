05 Февраля 2026
Общество Свердловская область
"Росгосстрах" пытался взыскать почти 600 тысяч с многодетной семьи, потерявшей дом

"Росгосстрах" пытался взыскать почти 600 тыс. рублей с многодетной свердловской семьи, потерявшей свой дом в пожаре. О том, чем все закончилось рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Инцидент произошел 28 мая 2025 года в свердловской деревне Сохарево Режевского района. В доме многодетной семьи вспыхнул пожар, который перекинулся на другие постройки, в том числе на имущество страхователя "Росгосстраха". Компания выплатила ему почти 572 тыс. рублей, после чего потребовала от собственника дома, где возник пожар, компенсировать траты. Страховая компания утверждала, что владельцы дома виноваты в случившемся из-за плохого содержания электросети.

В суде же, исследовав материалы дела, пришли к иному выводу. Согласно заключению эксперта, пожар действительно возник из-за аварийного режима работы проводки или оборудования в гараже. Однако перебой в электричестве случился вследствие хронических перепадов напряжения в деревне из-за старой трансформаторной подстанции 1980-х годов. На это указывали и свидетели.

Следственные органы отказались возбуждать уголовное дело, не найдя состава преступления. Суд же решил, что вины владельцев дома нет - они не совершали какие-либо противоправные или неосторожные действия. Более того, семья фактически не проживала в этом доме и в момент пожара их внутри не было.

"Поскольку вина ответчиков в возникновении пожара и причинении вреда имуществу страхователя судом однозначно не установлена, оснований для возмещения ущерба в пользу страховой компании не имеется", - говорится в решении суда.

В удовлетворении исковых требований "Росгосстраха" на сумму 571 899 рублей и 16 438 рублей судебных расходов было отказано. Решение суда не вступило в законную силу.

