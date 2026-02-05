Подростки-мотоциклисты из Полевского не смогли обжаловать компенсацию в полмиллиона сбитой девочке

Несовершеннолетние мотоциклисты из Полевского попытались обжаловать решение суда о компенсации сбитой ими девочке в полмиллиона рублей.

Напомним, все случилось в марте 2025 года: несовершеннолетний водитель мотоцикла буксировал на гибкой сцепке другой мотоцикл под управлением такого же несовершеннолетнего. В районе 8 км трассы "Полевской – Мраморское" мотоциклист сбил девочку, которая шла по обочине проезжей части. В результате та получила травмы в виде закрытого перелома диафизов обоих костей левой голени в нижней трети с кровоизлияниями в окружающие ткани. Это не только повлекло физические страдания, но и ограничило ее возможность продолжить обучение в полной мере и вести активный образ жизни.

Прокуратура обратилась в суд в интересах пострадавшей, благодаря чему Полевской городской суд взыскал с несовершеннолетних компенсацию морального вреда в 500 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, ответчики не согласились с решением суда и подали апелляционные жалобы, однако те остались без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу и его исполнение находится на контроле прокуратуры города.