Спикер Заксобрания Калужской области встретился с участником проекта «Герои земли Калужской»

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев встретился с одни из участников программы «Герои земли Калужской».

"Являюсь наставником Антона – боевого офицера. Недавно он в четвёртый раз стал отцом и теперь хочет вернуться к мирной жизни - попробовать свои силы в муниципальном управлении. Он уже прошёл стажировку в двух муниципалитетах", - рассказал в своем телеграмм-канале спикер регионального парламента.

"Понравилось, что нет барьера в общении руководства и людей. Каждый житель может пообщаться с главой округа напрямую. Люди запросто на улице подходят, рассказывают о своих проблемах или дают предложения", - поделился со своим наставником Антон впечатлениями, отметив, что это и есть показатель авторитета местной власти.

Одной из самых сложных сфер муниципальной деятельности Антон считает вопросы ЖКХ.

"В ближайшее время договоримся с главой ГО Калуги Дмитрием Денисовым о прохождении практики на этом сложном участке. А потом решим вопрос трудоустройства в одном из муниципалитетов области", - сообщил в завершении встречи Геннадий Новосельцев.