05 Февраля 2026
Общество Калужская область
Фото: zskaluga.ru

Геннадий Новосельцев сообщил, что социальная газификация крайне востребована калужанами

"Социальная газификация в Калужской области — один из самых важных и востребованных вопросов для жителей", - отметил в своем телеграмм-канале Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев.

Он сообщил, что в регионе программа реализуется хорошими темпами. Так, за прошлый год газ пришёл в дома 4,2 тысяч жителей области, в 2026 году планируется подключить к «голубому топливу» не менее 4 тысяч домовладений.

(2026)|Фото: zskaluga.ru

"Напомню, что в феврале 2022 года депутаты приняли Закон №192-ОЗ, который предусматривает единовременную выплату отдельным категориям граждан для возмещения затрат на газификацию. В 2025 году этой мерой поддержки в размере 110 тысяч рублей воспользовались 447 заявителей", - отметил Геннадий Новосельцев.

Коллаж, рубль, газ, конфорка(2024)|Фото: Накануне.RU

Спикер Заксобрания Калужской области также подчеркнул, что фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с правительством региона продолжает работу, направленную на оказание адресной помощи жителям, чтобы она стала доступна тем, кто в ней действительно нуждается.

С полным перечнем льготных категорий, среди которых и участники СВО, можно ознакомиться по ссылке.

А за предоставлением выплаты калужане могут обратиться в МФЦ или в отдел социальной защиты населения по месту жительства.

Теги: геннадий новосельцев, газификация, калужане, адресная помощь


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

