В МИД отреагировали на призыв Эстонии и Латвии к переговорам с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Латвии и Эстонии о необходимости переговоров ЕС с Россией.

"Все та же идея про "место за столом". Понять можно: под столом сидеть надоело", — сказала Захарова РИА Новости.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить специального посланника от ЕС, который мог бы участвовать в переговорах по Украине.

В последнее время некоторые лидеры стран ЕС открыто говорят о необходимости начать говорить с Россией. В частности, это предлагают президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. СМИ писали, что по примеру США ЕС также создаст должность спецпредставителя по Украине, который будет уполномочен вести переговоры. Саму идею в прошлом году выдвинул президент Финляндии Александр Стубб, предложив самого себя на эту должность.

В Кремле назвали "позитивной эволюцией" призывы европейских лидеров к диалогу с РФ.