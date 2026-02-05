05 Февраля 2026
Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

В 2026 году в России выросли максимальные выплаты по больничному

Работающие граждане в 2026 году смогут получить максимальную выплату по больничному листу в размере 6827 руб. за день (ранее было 5674 руб.), передает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

"В России с 2026 года выросла минимальная выплата по больничному. Ввиду того, что с этого года МРОТ вырос до 27 093 руб., то выросли и минимальные выплаты по больничным листам. При этом обращаю внимание, что с этого года выросла и максимальная сумма выплаты по больничному за один день", - сказал Леонов.

Максимальная выплата полагается гражданам, у которых страховой стаж составляет от восьми лет.

"При стаже от пяти до восьми лет максимальная сумма больничного за один день составит 5 461,92 рубля. А при стаже менее пяти лет максимум за день будет 4 096,44 рубля", - сообщил Леонов.

