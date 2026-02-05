Медведев: Похищение Мадуро - вопиющее нарушение фундаментальных принципов международного права

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Захват, вывоз из страны, а также предъявление американской Фемидой обвинений в "наркотерроризме" лицу, пользующемуся иммунитетом как от гражданско-правовой, так и уголовной юрисдикции других государств, – вопиющее нарушение фундаментальных принципов международного права. Любая дискуссия на этот счёт невозможна по определению, написал Медведев в авторской колонке для РИА Новости.

3 января США провели военную операцию, в результате которой президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в США. Согласно 234 статье Конституции Венесуэлы, в случае временного отсутствия президента его замещает вице-президент исполнительной ветви власти на срок до 90 дней, который может быть продлён по решению Национальной ассамблеи. При этом Николас Мадуро не был лишен полномочий, чтобы избежать необходимости проведения досрочных выборов. Трамп не исключил, что проведет встречу с и.о. главы Венесуэлы Дельси Родригес.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул на осведомленность о деталях американской военной операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. он заявил, что "там был сговор, и там было предательство".