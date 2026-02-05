05 Февраля 2026
Образование В России
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Число детей на семейном обучении достигло 100 тыс.

Число детей на семейной форме обучения выросло за год на 14 тыс. человек, или на 17%, достигнув почти 100 тыс. человек. Такие данные есть в статистике Министерства просвещения по обучающимся в школах на начало 2025/26 учебного года.
В предыдущие два года количество детей на семейном обучении росло более чем на 15 тыс. человек. То есть за три последних года это количество фактически удвоилось, причем это произошло уже после массового ковидного дистанта. Возможно, такой рост популярности семейной формы связан с недостатками нынешней школы, которую многие критикуют.

Семейное образование предусмотрено федеральным законом. Дети на этой форме обязаны сдавать ОГЭ и ЕГЭ и получают такой же аттестат, как и выпускники школ. По факту в школах или на онлайн-платформах ежегодно сдаются промежуточные аттестации, хотя законом такой обязанности не предусмотрено.

От общего числа школьников "семейники" официально составляют менее 0,6%, но некоторые эксперты считают, что их больше, так как в статистику попадают не все.

В регионах периодически выдвигают идеи ужесточить контроль над семейным образованием, например обязав таких детей чаще сдавать промежуточные аттестации в школе. Говорится о том, что уровень знаний "семейников" низкий, они не получают патриотического воспитания, у них плохая социализация. А переход на семейное обучение должен иметь веские основания. Родители, напротив, говорят, что на семейном обучении знания намного выше, чем в школе, а ребенок не имеет проблем в общении. Однако данных по таким детям нет, в том числе какие баллы они набирают на ОГЭ или ЕГЭ.

Председатель правления Ассоциации семейных школ Светлана Марзеева считает, что чаще переводят детей на семейное обучение родители с высшим образованием и активной жизненной позицией.

