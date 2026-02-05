В Сибири рухнула часть кровли здания школы

В здании одной из школ Новосибирской области пострадала крыша.

Руководитель Тогучинского района Сергей Пыхтин сообщил, что во время уборки снега повреждена кровля здания Репьевской средней школы. Пострадавших нет.

"Основные конструктивные элементы здания не повреждены. Занятия в школе сегодня отменены", - написал политик на своей странице "ВКонтакте".

По данным регионального управления МЧС, речь идёт об обрушении части стропильной системы кровли здания школы. Площадь обрушения - 100 "квадратов".