Трое пострадавших при нападении на школу в Красноярске находятся в реанимации

Трое подростков, получившие ожоги при нападении одноклассницы в школе в Красноярске, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

Пострадавшие в сознании, дышат самостоятельно. Родителям предоставили беспрепятственный доступ к детям в отделение реанимации.

Ранее в МВД сообщили, что в одной из школ Красноярска восьмиклассница в бросила в кабинет горящую тряпку и несколько раз ударила детей предметом, "похожим на молоток". Пострадали пятеро детей и педагог. Нападавшая задержана, возбуждено уголовное дело по трем статьям.