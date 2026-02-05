ЕС раскрыл условия кредита Киеву на 90 млрд евро

Совет ЕС на своем заседании согласовал правовую основу соглашения о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро на 2026–2027 гг. Киев должен соблюдать выдвинутые условия. Первый платеж будет сделан уже в начале апреля.

В целом Киев должен соблюдать "верховенство права", включая борьбу с коррупцией. Военную продукцию нужно закупать только у компаний из ЕС или Европейской экономической зоны. Исключения возможны, если только военные потребности потребуют срочной поставки особой продукции. К ней относятся системы противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасы для истребителей и средства нанесения ударов вглубь территории.

Проценты по кредиту будут выплачиваться из бюджета ЕС. В этом не участвуют Словакия, Венгрия и Чехия, отказавшиеся от этой затеи. Всего 60 млрд евро будут направлены на военную помощь, 30 млрд евро - на поддержку бюджета Украины. Причем Киеву не придется возвращать кредит до тех пор, пока Россия не заплатит "репараций".

Характерно, что ЕС "отодвинул" Британию. Если она захочет принять участие в оборонных контрактах, то нужно будет внести финансовый вклад в обслуживание кредита, соразмерный выгодам для ее военной промышленности. Одним из условий кредита был принцип "покупай европейское", а не американское. Он и был реализован.