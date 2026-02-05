05 Февраля 2026
Фото: Reuters/Nir Elias

Новый посол Израиля в России назвал возможный сценарий урегулирования в Газе

Новый посол Израиля в России Одед Йосеф дал своё первое интервью в этом качестве. Он высказался о многом, в том числе об умиротворении сектора Газа, и начал с отношений лидеров России и Израиля.

По словам дипломата, личные доверительные отношения между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Беньямином Нетаньяху служат прочной основой для межгосударственных связей. Такая близость стала возможной благодаря смелости, опыту и решительности обоих лидеров.

"Согласны ли мы во всем? Видим ли мы все абсолютно одинаково? Естественно, ответ – нет. Но, я считаю, нам удалось выстроить прочную дружбу, что подтверждается нашей способностью обсуждать разногласия и расхождения по должным каналам и неизменно находить общий язык", - сказал РБК Йосеф.

Россия играет весьма значительную роль в отношениях между Израилем и Ираном, отметил посол. Говоря о ситуации в секторе Газа, Йосеф сказал, что для стратегического изменения ситуации на местах и обеспечения стабильности в Газе и регионе следующий шаг должен заключаться в том, чтобы ХАМАС перестал быть влиятельным игроком в секторе.

"Они должны полностью разоружиться, и нам необходимо создать демилитаризованную зону, чтобы продолжать поддерживать безопасность в этом регионе", - сказал посол.

Теги: Одед Йосеф, Израиль, сектор Газа


