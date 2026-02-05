Путин подписал указ об отставке Сергея Иванова с поста спецпредставителя президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности 73-летнего Сергея Иванова. Он занимал пост спецпредставителя президента по охране природы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Иванов уволен по собственному желанию.

Иванов входил также в состав Совета безопасности России на постоянной основе. В администрации президента он работал десять лет, до этого был секретарем Совета безопасности (сейчас на этой должности Сергей Шойгу), до этого – министром обороны РФ.