05 Февраля 2026
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Депутаты предложили запретить завышение цен в такси в непогоду

Депутаты Госдумы предложили запретить завышение тарифов на такси в периоды непогоды и чрезвычайных ситуаций.

Парламентарии направили обращение в Минтранс и Федеральную антимонопольную службы с инициативой установить верхний предел индексации стоимости поездок из-за погодных условий. Граждане массово жалуются на высокие цены во время снегопадов — причины называются различные: пробки, пик спроса, нехватка водителей и доминирование "Яндекс Такси".

Ранее ФАС уже признала этот сервис монополистом. Эксперты отмечают, что для решения проблемы важно развивать конкуренцию на рынке. Депутаты призвали найти баланс между интересами перевозчиков и защитой потребителей, установив разумные лимиты на повышение цен в кризисные моменты, сообщают "Известия".

Ранее у сервиса "Яндекс Go" появилась визуализация спроса на такси. Пользователь сможет понять, из чего складывается текущая стоимость поездки.

Теги: такси, Госдума


Ранее 25.12.2025 14:10 Мск В "Яндекс Go" появилась визуализация спроса на такси

