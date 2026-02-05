Депутаты предложили запретить завышение цен в такси в непогоду

Депутаты Госдумы предложили запретить завышение тарифов на такси в периоды непогоды и чрезвычайных ситуаций.

Парламентарии направили обращение в Минтранс и Федеральную антимонопольную службы с инициативой установить верхний предел индексации стоимости поездок из-за погодных условий. Граждане массово жалуются на высокие цены во время снегопадов — причины называются различные: пробки, пик спроса, нехватка водителей и доминирование "Яндекс Такси".

Ранее ФАС уже признала этот сервис монополистом. Эксперты отмечают, что для решения проблемы важно развивать конкуренцию на рынке. Депутаты призвали найти баланс между интересами перевозчиков и защитой потребителей, установив разумные лимиты на повышение цен в кризисные моменты, сообщают "Известия".

Ранее у сервиса "Яндекс Go" появилась визуализация спроса на такси. Пользователь сможет понять, из чего складывается текущая стоимость поездки.