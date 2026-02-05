Пенсии работающих граждан выросли меньше инфляции

Пенсии работающих россиян за почти десять лет так и не догнали рост цен.

С 2016 года выплаты увеличились на 78% при официальной инфляции за этот период - 83%.

Даже с учетом возобновления индексации для трудоустроенных пожилых граждан в прошлом году разрыв полностью "догнать" не удалось. В 2025 году пенсии работающим гражданам увеличили на 15% — до 21,4 тыс. руб., хотя до этого их не индексировали девять лет.

Часть людей увольнялась на короткое время ради перерасчета, другие продолжали работать и накапливали пенсионные баллы. Сегодня выплаты остаются ниже пятой части средней зарплаты, а реальный рост цен, особенно для пожилых людей, заметно выше официального, сообщают "Известия".

Ранее в Совете Федерации назвали размер зарплаты, который должен быть у россиянина для получения максимального количества пенсионных баллов в 2026 году – 248 тыс. руб. в месяц. Такая зарплата принесет за год десять пенсионных баллов.