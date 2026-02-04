В Госдуме похвалили зумеров за требовательность к работодателям

В Госдуме похвалили представителей поколения зумеров (люди 1997-2012 годов рождения) за их требовательность к соблюдению трудовых прав, придирчивость к работодателям и четкое следование условиям трудоустройства.

Эти люди, которые ценят личное время и следят за соблюдением собственных прав, не могут нести рисков для экономики, считает зампред комитета ГД по молодежной политике Александр Толмачев.

"Представители поколения Z тщательно следят за соблюдением своих трудовых прав и гарантий, ценят личное время и пространство. Их запросы о комфорте заставляют работодателей относиться внимательнее к этому параметру. Это правильная и хорошая черта, которая напоминает об уважении к труженику. Рисков для рынка труда зумеры не несут... Их самосознательность радует", - цитирует Толмачева портал NEWS.ru.

По словам депутата, требования молодых работников вполне укладываются в рамки Трудового кодекса.