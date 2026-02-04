Жителей Екатеринбурга, снимающих гостиницы, могут освободить от турналога

Жителей Екатеринбурга, прописанных в городе, а также студентов-очников, проживающих в уральской столице, хотят освободить от туристического налога. Об этом во время пресс-конференции заявила бизнес-омбудсмен Елена Артюх.

По ее словам, с местных жителей взымают турналог при заселении в городские гостиницы, как и с туристов. При этом в той же Перми при жители всего региона могут снять номер без какой-либо доплаты.

От налога также должны быть освобождены и студенты-очники, которым приходится снимать хостелы из-за нехватки мест в общежитиях и денег на аренду квартиры.

Артюх отметила, что местные власти сейчас обсуждают изменения параметров турналога, расширяя список льготных категорий. Рассматривается опыт не только Перми, но и Казани, где исключили доплату в небольших гостиницах и хостелах. К аналогичному решению пришли и в Первоуральске, добавив в список льготников спортсменов и тренеров, приезжающих на соревнования.

Напомним, что турналог был введен с 1 января 2025 года. Только за восемь месяцев его сбор принес Екатеринбургу 62 млн рублей. Сысерть находится на втором месте по объему поступлений. Общая сумма со всех городов, где действует туристический налог, составила 73,3 млн рублей. Все средства направляются на благоустройство общественных пространств городов и развитие туристических маршрутов, в том числе на создание новых локаций и проведение различных мероприятий и фестивалей.