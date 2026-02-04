Euroclear даст Украине €1,4 млрд доходов от замороженных активов РФ

Стала известна судьба прибыли в €1,4 млрд от замороженных в Европе активов России.

Европейский депозитарий Euroclear в 2025 г. получил €5 млрд процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов. В начале 2026 г. €1,4 млрд этих доходов планируется перевести в фонд поддержки Украины, пишет "Ъ".

Ранее в Арбитражном суде Москвы началось рассмотрение иска Центрального банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear. Именно на счетах Euroclear "заморожена" основная часть средств из российских резервов.