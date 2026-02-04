Путин посетит Китай в первой половине года

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в первой половине 2026 года. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Сроки и детали будут согласованы дополнительно, добавил он.

Как сообщалось, 4 февраля Путин провел онлайн-встречу со своим китайским коллегой. Темами разговора стали отношения двух стран в различных сферах.

Ушаков заявил, что беседа Путина и Си Цзиньпина длилась почти полтора часа. В ходе нее председатель КНР поддержал ведущиеся в Абу-Даби консультации России, США и Украины по безопасности.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин высказались за то, чтобы сохранить уровень сотрудничества с Венесуэлой и Кубой, пишет РИА Новости.