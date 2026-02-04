Число россиян с доходом более 100 тысяч рублей в месяц рекордно выросло

В позапрошлом (2024-м) году число россиян с ежемесячным доходом более 100 тыс. руб. рекордно выросло – до 16,7%, рост за год составил 5,3%, передает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата (более свежих цифр ведомство не приводит).

Доля россиян, получающих 60-100 тыс. руб. выросла до 21,6%, доля тех, кто получает 45-60 тыс. руб. тоже немного выросла – до 14,9%. Россияне с ежемесячным доходом до 45 тыс. руб. в месяц в 2024 году составляли 46,8%.

Росстат считает, что реальные располагаемые доходы граждан в 2024 году выросли на 7,3%.