ТРИЦ Тюменской области восстановил работу контакт-центра после проблем со связью, возникших из-за DDoS атаки

ТРИЦ Тюменской области восстановил работу контакт-центра после проблем со связью, возникших из-за DDoS атаки, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На период ограничения телефонной связи специалисты консультировали абонентов через приложение и чат-бот на сайте.

С DDoS атакой на внешние сервисы ТРИЦ Тюменской области столкнулся накануне. Были временно недоступны консультации жителей по телефону.