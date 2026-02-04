04 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: страница Александра Ивачева / vk.com/ivachyov

"Нарушение договоров и пустые обещания". КПРФ ввязалась в битву с застройкой Ботанического сада в Екатеринбурге

Глава Свердловского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания региона Александр Ивачев встретился с жильцами ЖК "Ботаника Green House" и представителями мэрии Екатеринбурга для обсуждения проекта застройки Ботанического сада. По его словам, ситуация вопиющая - застройка не только усугубит и без того критическую ситуацию в микрорайоне, но и лишит местных жителей права на красивый вид, за который они доплачивали при покупке квартир.

Александр Ивачев на встрече с жителями ЖК "Ботаника Green House" обсуждает новую застройку в Ботаническом саду Екатеринбурга(2026)|Фото: страница Александра Ивачева / vk.com/ivachyov

Дом намерены построить на месте существующей парковки. Ранее местные жители рассказывали о численности населения микрорайона, которая уже превышает 5 тыс. человек, об отсутствии планов по строительству новых детских садов и школ, об ограничении проезда экстренных служб из-за плотной застройки, а также о том, что застройка затронет границы особо охраняемой природной территории – Ботанического сада. Плотная стена высоток затеняет деревья и краснокнижные растения с солнечной южной стороны. Не будет солнца и у порядка 30 квартир, в одной из которых проживает семья участника СВО.

Была создана петиция против застройки, записано видеообращение президенту Владимиру Путину для "прямой линии", но безуспешно.

Застройщиком выступает "Ботаника Грин хаус бай Баден фэмили". В пресс-службе девелопера заявляли, что местным жителям не стоит переживать и компания открыта для предложений и идей по благоустройству. Но, как отметил Ивачев в своих соцсетях, местные жители уже видят несоответствие изначальному проекту: отсутствуют обещанные объекты социальной инфраструктуры, парковочные места, а главное – нет нормальных подъездных путей для той же "скорой" или пожарных.

Александр Ивачев на встрече с жителями ЖК "Ботаника Green House" обсуждает новую застройку в Ботаническом саду Екатеринбурга(2026)|Фото: страница Александра Ивачева / vk.com/ivachyov

Подозрения возникают и по поводу законности строительства. По словам депутата, компания "Синара" дважды получала отрицательные заключения на проектную документацию, но после того, как участок перешел компании "Баден-Баден", разрешение было сразу же получено. Вот только будущая застройка нарушает договоры с покупателями первой очереди ЖК "Ботаника Green House", где было прописано, что вид из окон на Ботанический сад сохранится. Именно за этот вид люди платили повышенную стоимость, но при застройке им придется смотреть на окна соседей.

Место возможной застройки в Ботаническом саду Екатеринбурга(2026)|Фото: страница Александра Ивачева / vk.com/ivachyov

"Новая стройка этот вид полностью перекроет, превращая обещания застройщика в фикцию. Ситуация вопиющая. Мы видим здесь классическую схему, когда интересы большого капитала, сросшегося с чиновниками, попирают права и безопасность людей. Необходимо проводить проверку соблюдения градостроительное законодательства, условий договоров, элементарных норм безопасности. КПРФ не оставит этот вопрос без внимания и будет добиваться проведения всесторонней проверки", - заявил Ивачев.

Он также добавил, что вместе с депутатом Олегом Гордеевым направят официальные запросы во все контролирующие инстанции, чтобы прояснить все обстоятельства выдачи разрешения на строительство, в том числе в правоохранительные органы. В это же время они продолжат вести диалог с местными жителями и горадминистрацией.

Напомним, что новым проектом заинтересовался и глава СК России Александр Бастрыкин. В ведомстве обратили внимание на замечания горожан и возбудили уголовное дело.

Теги: Екатеринбург, КПРФ, Ботанический сад, застройка


