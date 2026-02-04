МИД: Появление на Украине "коалиции желающих" неприемлемо для России

В МИД России высказались о возможном появлении на Украине войск "коалиции желающих".

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, появление такого контингента после заключения мирного соглашения неприемлемо для России, пишет РИА Новости.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "коалиция желающих" в январе сделала решительный шаг к военному столкновению с Россией. Как сообщалось, Украина, Франция и Британия подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных войск на Украине после завершения военного конфликта.

Фактически, Франция и Британия намерены создать военные базы по всей Украине, а подписание декларации открывает путь к созданию правовой основы для этого, говорится в заявлении британских властей. Сийярто считает это крайне опасным.