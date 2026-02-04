В Югре в лесу нашли тело подростка

В Ханты-Мансийске по факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

31 января 2026 года в полицию поступило сообщение о пропаже юноши 2010 года рождения. Мальчик не вернулся домой из школы и не выходил на связь с родными. По факту исчезновения подростка возбудили уголовное дело. С момента поступления сообщения в отдел полиции правоохранительными органами проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения юноши.

4 февраля 2026 года тело подростка обнаружено в лесном массиве в районе СОТ "Кедр" Ханты-Мансийска. При визуальном осмотре тела каких-либо признаков насильственной смерти не выявлено. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В рамках уголовного дела будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления Михаила Мокшина.