Песков заявил, что наработок по контактам Путина и Макрона нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что предметных наметок по контактам лидеров России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона пока нет.

"Пока мы точно не можем сказать. В предметном плане сейчас каких-то наметок о контактах на высшем уровне у нас нет", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Макрон заявил, что на техническом уровне ведется подготовка к разговору с президентом РФ Владимиром Путиным. Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл работой на публику заявления Макрона о намерении связаться с Путиным.