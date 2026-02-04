Экс-акционер СМЗ Пестриков не оплатил уголовный штраф 1,5 миллиона рублей

Проживающий во Франции бывший акционер АО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) Игорь Пестриков не исполнил заочный приговор, вынесенный в России, сообщает РБК Пермь.

Это стало известно при рассмотрении его уголовного дела в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске.

Назначенное в 2025 году наказание — восемь лет заключения в ИК общего режима со штрафом 1,5 млн руб. и лишением права руководить коммерческими организациями на срок два года 10 месяцев — оставлено без изменения.