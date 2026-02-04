В Сибири завлабораторией центра "Вектор" вменили взяточничество

В Новосибирске определена мера пресечения заведующему лабораторией государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора.

Он пробудет под домашним арестом до 30 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, завлабораторией получил в августе 2020 - сентябре 2025 гг. от представителя коммерческой организации более 4,7 млн руб. за проведение исследований в нарушение порядка по заниженной стоимости.