Руководство пекарни в Перми, где отравились 75 человек, предстанет перед судом

В Пермском крае перед судом предстанут сотрудники сети пекарен "Хлебница", по вине которых отравились 75 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Расследование уголовного дела в отношении исполнительного директора Ксении Троицкой и технолога по качеству продукции завершено. Они обвиняются в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Напомним, по версии следствия, в Перми с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года обвиняемые допустили нарушение технологического процесса приготовления пищи. В результате отравились 75 человек. У них выявили сальмонеллез и сопутствующие заболевания.

Во время следствия было проведено более 140 судебно-медицинских экспертиз, а также санитарно-эпидемиологическая экспертиза, исследовано 170 образцов пищевой продукции, в которых обнаружены бактерии сальмонеллы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.