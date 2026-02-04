МВД: В красноярской школе ученица бросила горящую тряпку в кабинет

Восьмиклассница в Красноярске бросила в кабинет школы горящую тряпку и несколько раз ударила детей предметом, похожим на молоток, сообщили в ГУ МВД по краю.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.

В ведомстве добавили, что в результате происшествия есть пострадавшие, их число не называется.

По даннымТАСС, при нападении пострадали пятеро детей и учитель. Их жизням ничего не угрожает. SHOT пишет, что один из пострадавших школьников находится в тяжелом состоянии, у него 50% ожогов всего тела. Двое других пострадавших — в состоянии средней тяжести. Еще у двоих диагностирована закрытая черепно-мозговая травма после удара молотком.

Телеграм-канал сообщает, что девочку, напавшую на красноярскую школу, часто дразнили за лишний вес. Накануне нападения она анонсировала поджог в школьном чате и даже устроила опрос, на кого напасть, но никто не придал этому значение.