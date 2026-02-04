Распространение клещей смещается вслед за климатическими границами – Роспотребнадзор

Границы климатических зон в России изменяются, следом за ними смещаются и границы природных очагов распространения различных инфекций, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в Совете Федерации.

Сенаторы от Якутии заявили, что в республике стали появляться клещи, которых ранее там никогда не было.

"Есть такая озабоченность, - подтвердила Попова. - Меняются границы климатических зон. Есть изменения границ природных очагов. Есть смещения не только на север и восток, идет и смещение на запад и северо-запад. Реакция у нас одна: мониторим и предлагаем руководству регионов проводить акарицидные обработки. Пока по Якутии значимой динамики нет. Мы изучаем клещей каждый сезон, какие вирусы они распространяют в каждом регионе".