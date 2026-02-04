Шесть лет учредитель Фонда святой Екатерины помогает юному челябинскому хоккеисту восстановиться после травмы

В конце 2020 года на рядовой тренировке челябинский хоккеист получил травму, которая перевернула его жизнь. Во время отработки игрового момента Максим Тарасов получил перелом пятого и шестого позвонка. Травма привела к тому, что юный хоккеист оказался в кресле-каталке.

Тогда парня направили на реабилитацию в Екатеринбург в клинику доктора Волковой, а расходы на себя взял учредитель Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин. И вот уже 6 лет меценат поддерживает Максима, который ежегодно приезжает в столицу Урала на занятия с мультидисциплинарной бригадой. За это время он успел выучиться на программиста и теперь мечтает стать сотрудником одной из команд КХЛ.

«Макс всегда был хоккеистом, сейчас социализировался, адаптировался. Он учился на химика, но после травмы стало проблематично работать с реактивом. Ректор предложил выбрать любую специальность, перейти без экзаменов. Сейчас уже заканчивает магистратуру и идет на красный диплом», — делится отец Максима.

Свою преддипломную практику Максим проходил в хоккейном клубе «Трактор», занимался разработкой проекта информационной трансформации клуба «Политехник», за который он выступал. Помогал ему в этом директор клуба Иван Савин — оба постоянно общаются и поддерживают друг друга. Сейчас он уже работает в своем университете и создает телеграм-боты для преподавателей по вопросам инклюзивного образования. С этим проектом он завоевал первое место на всероссийском конкурсе «Профессиональное завтра».

«Сейчас я полностью адаптирован, учусь, работаю – все как у всех. Сейчас укрепляем спину, живот, чтобы добавить маневренности. Понятно, что когда люли сталкиваются с подобным, всякие мысли могут быть, но я все это пережил, осознал. Бывают ситуации намного хуже, было важно это перебороть. Сейчас я понимаю, что ничего не изменилось – жизнь, работа, учеба. Возможно, что я говорю, как спортсмен, но особых трудностей сейчас нет», — говорит Максим.

Но мысли о хоккее Максима не отпускают. после окончания учебы он мечтает попасть в систему профессиональной команды «Трактор», которая играет в Континентальной хоккейной лиге, чтобы быть полезным, быть частью достижений и побед команды.

Отметим, что ближайший месяц проведет в Екатеринбурге, где с ним каждый день работают несколько специалистов. Главная задача медиков помочь Максиму набирать мышечную мощь, чтобы ему было комфортно жить самостоятельно и не зависеть от поддержки других.