Экономика Свердловская область Челябинская область В России Пермский край Республика Башкортостан Республика Татарстан Удмуртская Республика
Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Свердловский завод "Теплит" увеличил поставки стройматериалов в соседние регионы

Свердловский завод "Теплит" (входит в структуру строительного холдинга "Атом") увеличил поставки стройматериалов в соседние регионы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекс", Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Пермский край и Челябинская область стали потреблять на 30% больше газобетона свердловского производства. За 2025 год предприятию удалось нарастить долю поставок своей продукции в соседние регионы почти на треть.

В домашнем регионе предприятие много лет является крупнейшим поставщиком газобетона на рынки многоквартирного и индивидуального домостроения. Производственные мощности "Теплита" расположены в Березовском, Рефтинском, а также в Сысерти, где современная высокопроизводительная площадка была открыта всего полгода назад.

Завод "Теплит" в Свердловской области(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

"С запуском третьего завода региональная экспансия становится для нас не только возможностью, но и необходимостью. В Свердловской области "Теплит" – крупнейший поставщик газобетона, наша продукция представлена здесь максимально. Так что дальнейший рост продаж Твинблока связан с соседними рынками", - рассказал управляющий директор ООО ПСО "Теплит" Андрей Вишневский.

В этом году на новые рынки будут поставляться преимущественно блоки пониженной плотности D300, которые не производятся в соседних регионах, а значит, у "Теплита" есть все шансы занять новую нишу. В Свердловской области такой легкий и теплоэффективный блок ранее выпускали только малыми партиями. Пуск производственных линий в Сысерти позволил вывести блок D300 в серийное производство.

Завод "Теплит" в Свердловской области(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

"Блоки пониженной плотности D300 и D400 наиболее востребованы в сегменте индивидуального жилого строительства, поскольку позволяют возводить наружные стены без дополнительного утепления при сохранении необходимых теплотехнических характеристик. Поэтому именно такие блоки станут основой ассортимента Сысертского завода", - уточняет Андрей Вишневский.

"Атом" производит газобетонные блоки под торговой маркой "Твинблок" более 20 лет. В качестве сырья холдинг использует золу уноса Рефтинской ГРЭС, тем самым вносит значительный вклад в улучшение экологической ситуации в регионе и сокращение золоотвалов.

Теги: поставки, регионы, Теплит, Атом


