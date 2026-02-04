Депутатов Госдумы выберут 20 сентября

ЦИК России объявил дату выборов депутатов Госдумы.

Днём голосования станет третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который избрана Госдума. В 2026 г. это сентябрь. То есть дата голосования – 20 сентября. Предстоящие выборы будут 13ми по счёту, сообщает комиссия.

Ранее депутат Госдумы от "Справедливой России" Михаил Делягин предположил, что Telegram в России может быть заблокирован к сентябрю 2026 г., то есть к выборам в Госдуму. Но потом добавил в своем Telegram‑канале, что это лишь его гипотеза, а не факт и не инсайд. Он также добавил, что не рекламирует таким образом мессенджер Max.