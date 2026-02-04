04 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Трем лучшим свердловским отделам полиции вручили кубки

На коллегии ГУ МВД по Свердловской области по итогам борьбы с преступностью в 2025 году вручили награды лучшим отделам полиции.
"Вручение наиболее отличившимся по службе сотрудникам почетных грамот, благодарственных писем, погон с очередными званиями и медалей – это тоже, безусловно, давняя традиция. Но речь все же не про то. Когда на совещании детально обсудили состояние дел и проблемные вопросы в сфере безопасности, когда озвучили приоритетные задачи на 2026 год, только тогда дело дошло до исторической процедуры. А заключается она в том, что зачитывают приказ Главка о поощрении коллективов ОВД, добившихся по ведомственным критериям лучших показателей. Трем передовикам дают специальные кубки и вымпел. Данную почетную миссию выполнил лично начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков. Он от души поблагодарил коллег за достойный результат в 2025 году и пожелал новых успехов в противостоянии с криминалом", - рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, первое место завоевал отдел полиции Красноуфимска. Вторая ступень пьедестала досталась отделу полиции Лесного. А "бронзу" взял ОВД Артемовского.

Вручение кубков лучшим подразделениям ГУ МВД по Свердловской области(2026)|Фото: В.Н. Горелых

"Руководят "стахановскими" подразделениями три боевых полковника – Андрей Викторович Солодов, Валентин Анатольевич Кац и Артем Васильевич Хомченко. Разумеется, вручение кубков не означает, что в названных отделах вовсе отсутствуют какие-либо сложности в работе. Они, как у всех, конечно, имеются. Но общий результат служебной деятельности у них оказался выше, чем у других. К примеру, сыщикам Красноуфимска удалось значительно снизить "кривую" уличных преступлений (-19,6%; 74), не допущено ни одного убийства и разбойного нападения. Меньше стало криминальных эпизодов в состоянии алкогольного опьянения (-17,2%; 298). В Лесном благодаря принятым мерам пошли на убыль кражи (-35,2%; 68), мошенничества в сфере ИТТ (-31,8; 58). Потерпевшим от рук злоумышленников гражданам на 100% возмещен материальный ущерб. В Артемовском оперативная обстановка характеризуется снижением общего числа зарегистрированных преступлений (-12,0%; 578), в том числе тяжких и особо тяжких (-13,3%; 274). Общая раскрываемость составила 72% (область – 64,7%), по тяжким и особо тяжким преступлениям – 71,5% (область – 63,1%). Больше раскрыто преступлений, отнесенных к категории прошлых лет (+75%; 21)", - сообщил полковник Горелых.

Вручение кубков лучшим подразделениям ГУ МВД по Свердловской области(2026)|Фото: В.Н. Горелых

Он отметил, что положительную динамику можно продолжать.

"Лидеры других территориальных ОВД после окончания коллегии выразили намерения в 2026 году превзойти показатели победителей 2025 года. Как говорится, поживем и увидим. Пресс-служба свердловского Главка МВД обязательно проинформирует общественность и масс-медиа, кто станет звездами гарнизона полиции нового сезона", - резюмировал Валерий Горелых.

