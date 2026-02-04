Экс-руководство Курской области получило откаты на 20 млн рублей

Стали известны детали уголовного дела в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова о хищениях на строительстве фортификаций. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Согласно обвинению, утвержденному Генпрокуратурой, чиновники получили откаты, сумма которых превысила 20 млн рублей. Взятки они получали от коммерсантов, возводивших школы и оборонительные сооружения на границе с Украиной, в том числе для сотрудников погранслужбы ФСБ. При этом деньги главным фигурантам посредники привозили домой и в здание администрации области на Красной площади Курска.

Следствие отмечает, что опорные пункты так и не были приняты заказчиком: оборонительные сооружения оказались недостроенными, амбразуры выполнены неправильно, а укрытия не соответствовали требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что бывший вице-губернатор области Александр Дедов и экс-глава Курской области Алексей Смирнов заключили сделку со следствием по делу о растрате при строительстве фортификаций на границе с Украиной. Бывший глава региона и его экс-заместитель обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб государству по этому делу оценивается более чем в 1 млрд рублей.

Дедов заявил в суде, что докладывал бывшему главе региона Роману Старовойту о проблемах возведения оборонительных сооружений. В начале июля 2025 года стало известно о самоубийстве Старовойта. Источники ряда изданий сообщали, что на него дал показания экс-глава Курской области Смирнов (ранее его зам в администрации главы региона).