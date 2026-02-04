Экс-руководство Курской области получило откаты на 20 млн рублей

04 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Центральный ФО В России Курская область
Фото: скриншот видео с телеграм-канала Алексея Смирнова / t.me/gubernator_46

Экс-руководство Курской области получило откаты на 20 млн рублей

Стали известны детали уголовного дела в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова о хищениях на строительстве фортификаций. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Согласно обвинению, утвержденному Генпрокуратурой, чиновники получили откаты, сумма которых превысила 20 млн рублей. Взятки они получали от коммерсантов, возводивших школы и оборонительные сооружения на границе с Украиной, в том числе для сотрудников погранслужбы ФСБ. При этом деньги главным фигурантам посредники привозили домой и в здание администрации области на Красной площади Курска.

Следствие отмечает, что опорные пункты так и не были приняты заказчиком: оборонительные сооружения оказались недостроенными, амбразуры выполнены неправильно, а укрытия не соответствовали требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что бывший вице-губернатор области Александр Дедов и экс-глава Курской области Алексей Смирнов заключили сделку со следствием по делу о растрате при строительстве фортификаций на границе с Украиной. Бывший глава региона и его экс-заместитель обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб государству по этому делу оценивается более чем в 1 млрд рублей.

Дедов заявил в суде, что докладывал бывшему главе региона Роману Старовойту о проблемах возведения оборонительных сооружений. В начале июля 2025 года стало известно о самоубийстве Старовойта. Источники ряда изданий сообщали, что на него дал показания экс-глава Курской области Смирнов (ранее его зам в администрации главы региона).

Теги: курская область, смирнов, откаты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.01.2026 11:50 Мск Экс-замгубернатора Курской области отрицает хищение 152,8 миллиона
Ранее 28.01.2026 10:31 Мск Экс-замгубернатора заявил, что докладывал Старовойту о проблемах с фортификациями
Ранее 20.01.2026 16:12 Мск В Курске с экс-депутата облдумы Васильева взыскано 4 миллиарда
Ранее 26.12.2025 12:07 Мск Курский экс-депутат получил 5,5 лет за хищения при строительстве фортификаций
Ранее 05.12.2025 19:19 Мск В курский суд поступило дело Максима Васильева о растрате 152 миллионов рублей
Ранее 20.08.2025 08:35 Мск Экс-глава Курской области Смирнов заключил сделку со следствием
Ранее 05.06.2025 11:46 Мск Фигурант дела экс-губернатора Курской области пытался скрыться от следствия в зоне СВО
Ранее 18.04.2025 13:18 Мск Хинштейн: Через Корпорацию развития Курской области прошли десятки миллиардов рублей
Ранее 18.04.2025 10:55 Мск На экс-главу Курской области дал показания находящийся на СВО депутат
Ранее 17.04.2025 19:43 Мск Суд отправил в СИЗО бывшего замгубернатора Курской области
Ранее 17.04.2025 08:54 Мск Экс-губернатор Курской области находился в оперативной разработке несколько месяцев
Ранее 16.04.2025 20:09 Мск Бывшего губернатора Курской области отправили в СИЗО
Ранее 16.04.2025 19:21 Мск Экс-губернатора Курской области обвиняют в хищении 1 млрд руб., выделенных на оборону
Ранее 16.04.2025 16:42 Мск Задержан экс-губернатор курской области Алексей Смирнов – источник
Ранее 06.12.2024 12:21 Мск Причиной отставки губернатора Смирнова могли стать хищения при строительстве защитных сооружений

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети