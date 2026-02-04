Власти Татарстана надеются решить нехватку учителей открытием педклассов

04 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Образование В России Республика Татарстан
Фото: Накануне.RU

Власти Татарстана надеются решить нехватку учителей открытием педклассов

Чтобы решить острейшую проблему нехватки учителей, в Татарстане надеются на педклассы в школах. Об этом заявил министр образования и науки респулики Ильсур Хадиуллин.
Читайте также:

В регионе не скрывают остроты проблемы. Татарстан является одним из немногих регионов, где об этом говорят на высшем уровне. Так, перед началом текущего учебного года раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о большой нехватке педагогических кадров и призвал сделать все возможное, чтобы учителя приходили в школы и приезжали из других регионов. А в начале 2025 году власти Татарстана сообщили, что после первого же года работы уходят 77% молодых учителей из-за мизерных зарплат и неуважения к учителям.

Всего в регионе 320 педклассов в 221 школах, в них обучаются более 5 тысяч детей. Результаты обнадеживают власти: в прошлом учебном году 35% выпускников педклассов поступили на педагогические специальности. Впрочем, на педагогические специальности или просто в педвузы - министр не уточнил. В настоящее время в педвузах много непедагогических специальностей. К тому же сколько окончат педвузы и придут в школу, а также через сколько лет это будет. На выходе может быть мизерный приток учителей. Но министр придает этому большое значение.

"Задача региона — продолжать открытие педклассов и готовить будущих учителей со школьной скамьи. Чтобы они поступали, после завершения обучения в вузах приходили в наши школы и, самое главное, чтобы закреплялись", — подчеркнул Хадиуллин.

Для закрепления молодых учителей в регионе недавно им начали платить ежемесячные стимулирующие выплаты по 10 тыс. рублей. Также расширено количество претендентов на республиканский грант "Наш новый учитель" — с 200 до 500 педагогов. Его победители смогут получать 10 тыс. ежемесячно в течение трех лет. Впрочем, могут ли такие деньги привлечь в профессию? Цифра в 77% покидающих школу после первого же года говорит о многом.

Только по открытым вакансиям в Татарстане в прошлом году не хватало 2,3 тыс. педагогов. Самая большая потребность была в учителях начальных классов, математики, русского языка, физики, химии и иностранных языков.

По данным Росстата, средняя зарплата учителей в Татарстане в 2024 году была всего 60 тыс. рублей за всю нагрузку, то есть менее 40 тыс. на ставку. Но даже после индексации что могут дать педклассы при такой зарплате?

Теги: учителя, школа


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети



    Подробнее об услуге снос стены с фиксированной ценой