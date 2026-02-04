Власти Татарстана надеются решить нехватку учителей открытием педклассов

Чтобы решить острейшую проблему нехватки учителей, в Татарстане надеются на педклассы в школах. Об этом заявил министр образования и науки респулики Ильсур Хадиуллин.

Читайте также: В Казани ищут учителей по объявлениям в подъездах

В регионе не скрывают остроты проблемы. Татарстан является одним из немногих регионов, где об этом говорят на высшем уровне. Так, перед началом текущего учебного года раис Татарстана Рустам Минниханов заявил о большой нехватке педагогических кадров и призвал сделать все возможное, чтобы учителя приходили в школы и приезжали из других регионов. А в начале 2025 году власти Татарстана сообщили, что после первого же года работы уходят 77% молодых учителей из-за мизерных зарплат и неуважения к учителям.

Всего в регионе 320 педклассов в 221 школах, в них обучаются более 5 тысяч детей. Результаты обнадеживают власти: в прошлом учебном году 35% выпускников педклассов поступили на педагогические специальности. Впрочем, на педагогические специальности или просто в педвузы - министр не уточнил. В настоящее время в педвузах много непедагогических специальностей. К тому же сколько окончат педвузы и придут в школу, а также через сколько лет это будет. На выходе может быть мизерный приток учителей. Но министр придает этому большое значение.

"Задача региона — продолжать открытие педклассов и готовить будущих учителей со школьной скамьи. Чтобы они поступали, после завершения обучения в вузах приходили в наши школы и, самое главное, чтобы закреплялись", — подчеркнул Хадиуллин.

Для закрепления молодых учителей в регионе недавно им начали платить ежемесячные стимулирующие выплаты по 10 тыс. рублей. Также расширено количество претендентов на республиканский грант "Наш новый учитель" — с 200 до 500 педагогов. Его победители смогут получать 10 тыс. ежемесячно в течение трех лет. Впрочем, могут ли такие деньги привлечь в профессию? Цифра в 77% покидающих школу после первого же года говорит о многом.

Только по открытым вакансиям в Татарстане в прошлом году не хватало 2,3 тыс. педагогов. Самая большая потребность была в учителях начальных классов, математики, русского языка, физики, химии и иностранных языков.

По данным Росстата, средняя зарплата учителей в Татарстане в 2024 году была всего 60 тыс. рублей за всю нагрузку, то есть менее 40 тыс. на ставку. Но даже после индексации что могут дать педклассы при такой зарплате?