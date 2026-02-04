04 Февраля 2026
Общество За рубежом
Фото: Muhammad Hamed / Reuters

Брата британского короля экстренно выселили из королевского поместья после публикации новых файлов Эпштейна

Бывшего принца, брата короля Великобритании Эндрю Маунтбаттена-Виндзора экстренно выдворили из королевского поместья Роял-Лодж посреди ночи на фоне очередных разоблачительных публикаций файлов из так называемого досье Джеффри Эпштейна.

Эндрю, бывшему герцогу Йоркскому, приказали срочно покинуть резиденцию раньше запланированного срока, пишет Daily Mail. По данным издания, король Карл крайне встревожен новыми фактами из жизни брата. При этом Букингемский дворец, похоже, узнает о "похождениях" Эндрю одновременно с журналистами и общественностью – когда Минюст США публикует очередной массив файлов (это будет продолжаться еще несколько месяцев).

В новых опубликованных файлах появляются намеки на девиации Эндрю, в том числе переписка, в которой Эндрю фактически покупает у финансиста-педофила девушку для сексуальных утех.

Ожидается, что Эндрю теперь будет жить в Сандрингеме (графство Норфолк), подальше от Виндзора, где часто бывает король и другие члены семьи.

Букингемский дворец ранее отказался комментировать публикацию новых файлов. Источники в окружении королевской семьи заявляют, что "теперь дача показаний – дело Эндрю и его совести".

Принца Эндрю лишили титулов и званий в октябре прошлого года. Тогда король и королева заявили, что их "мысли и глубочайшие сочувствия были и останутся с жертвами любых форм насилия".

Также сообщается, что проблемы с жильем возникли у Сары Фергюссон, бывшей жены Эндрю. Она до сих пор не нашла постоянное жилье, в поместье к бывшему мужу переезжать не хочет, дети пары ее к себе не хотят взять.

Теги: принц эндрю, британская королевская семья, джеффри эпштейн


