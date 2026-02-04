В Москве начало февраля может стать самым холодным в XXI веке

В Москве начало февраля 2026 г. может стать самым холодным из случившихся в XXI веке.

По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, 4 февраля минимальная температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, оказалась на 9-10° ниже ночной климатической нормы этого дня. К 6.00 столбик минимального термометра опустился до -18,5°. На других метеостанциях Москвы минимум колебался от -16,7° на Балчуге до -22,8° в Бутово. В Новой Москве, в Михайловском, было -25,9°.

"Учитывая тот факт, что пик морозов в нынешнем феврале ещё впереди, его первая пятидневка может стать (для Москвы) самой холодной в XXI веке. Жителям столичного региона осталось пережить ещё две очень морозных ночи, с температурой ниже -20°", - написал Леус в своём telegram-канале.