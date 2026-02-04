Дело бывшего мэра Красноуфимска направили в суд: он не признал вину

На Среднем Урале направлено в суд уголовное дело бывшего мэра Красноуфимска Михаила Конева. Сам он отказывается признавать свою вину.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Конев обвиняется в превышении должностных полномочий, мошенничестве в особо крупном размере и незаконной передаче огнестрельного оружия. Как показало расследование, в 2021 году Конев, являясь на тот момент главой Красноуфимска, по предложению председателя думы городского округа Анатолия Худякова фиктивно трудоустроил последнего заместителем директора МУП "ЖКУ" по общим вопросам.

"При этом трудовые функции по данной должности Худяков выполнять заведомо не собирался и не выполнял, однако с декабря 2021 по декабрь 2024 года получал зарплату, причинив предприятию ущерб в сумме свыше 3,4 млн рублей", - отметили в прокуратуре.

Также по версии следствия Михаил Конев незаконно передал своему отцу, не имеющему соответствующего разрешения, огнестрельное оружие с нарезным стволом "ИЖ-94". Оно было изъято у отца в ходе расследования.

Как добавили в надзорном ведомстве, сам Конев вину в совершении преступлений не признал и от дачи показаний отказался. Сейчас его уголовное дело направлено в Красноуфимский районный суд.

В прокуратуре также уточнили, что дело Анатолия Худякова было выделено в отдельное производство в связи с заключением им соглашения о сотрудничестве и уже также передано в суд.