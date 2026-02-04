Дело бывшего мэра Красноуфимска направили в суд: он не признал вину

04 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дело бывшего мэра Красноуфимска направили в суд: он не признал вину

На Среднем Урале направлено в суд уголовное дело бывшего мэра Красноуфимска Михаила Конева. Сам он отказывается признавать свою вину.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Конев обвиняется в превышении должностных полномочий, мошенничестве в особо крупном размере и незаконной передаче огнестрельного оружия. Как показало расследование, в 2021 году Конев, являясь на тот момент главой Красноуфимска, по предложению председателя думы городского округа Анатолия Худякова фиктивно трудоустроил последнего заместителем директора МУП "ЖКУ" по общим вопросам.

"При этом трудовые функции по данной должности Худяков выполнять заведомо не собирался и не выполнял, однако с декабря 2021 по декабрь 2024 года получал зарплату, причинив предприятию ущерб в сумме свыше 3,4 млн рублей", - отметили в прокуратуре.

Также по версии следствия Михаил Конев незаконно передал своему отцу, не имеющему соответствующего разрешения, огнестрельное оружие с нарезным стволом "ИЖ-94". Оно было изъято у отца в ходе расследования.

Как добавили в надзорном ведомстве, сам Конев вину в совершении преступлений не признал и от дачи показаний отказался. Сейчас его уголовное дело направлено в Красноуфимский районный суд.

В прокуратуре также уточнили, что дело Анатолия Худякова было выделено в отдельное производство в связи с заключением им соглашения о сотрудничестве и уже также передано в суд.

Теги: Конев, дело, суд, прокуратура, обвинения, Красноуфимск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.12.2025 12:59 Мск Бывшего мэра Красноуфимска оставили под арестом
Ранее 26.11.2025 13:36 Мск Гордума поддержала кандидатуру Ладейщикова на пост мэра Красноуфимска
Ранее 21.11.2025 15:36 Мск Экс-мэру Красноуфимска продлили арест до конца декабря
Ранее 27.09.2025 16:09 Мск Экс-главу Красноуфимска арестовали
Ранее 26.09.2025 14:26 Мск Бывшего мэра Красноуфимска Михаила Конева задержали
Ранее 25.09.2025 14:23 Мск Паслер назначил нового главу Красноуфимска: предыдущего проверяли силовики
Ранее 02.07.2025 16:05 Мск Силовики проверяют работу главы Красноуфимска Михаила Конева

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети