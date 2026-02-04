В ОП России предложили отправлять детей в спецучреждения за травлю сверстников

В Общественной палате (ОП) России полагают, что подростков, которые травят ровесников, надо отправлять в специальные учреждения.

Первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ, член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян в разговоре с РИА Новости отметил, что надо самых сложных школьников - переводить в специальные учреждения. Ученики должны понимать, что издеваться над сверстниками нельзя. Если они не могут понять это сами, пусть им объясняют это в специальных учреждениях.

3 февраля в гимназии №16 Уфы один из учеников девятого класса прошёл на урок с пластиковым пневматическим автоматом. Он сделал несколько выстрелов в учителя, трех одноклассников и взорвал петарду. Вскоре его задержали. Позже глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что руководство уфимской гимназии будет уволено, если проверка подтвердит факт буллинга девятиклассника, напавшего на учителя и учеников.

"Если мы обнаружим факт буллинга, мы выметаем всех отсюда - руководство школы", - сказал Хабиров журналистам.